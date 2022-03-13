Сергачев подрался с Арчибальдом в матче против «Эдмонтона». У него 3 броска и «+1» за 18:23

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Михаил Сергачев подрался с Арчибальдом в матче «Эдмонтона» и «Тампы».

Эпизод произошел в середине третьего периода сразу после единственного гола «Лайтнинг». 

На льду произошла массовая стычка, а Сергачев в итоге вступил в драку с форвардом «Ойлерс» Джошем Арчибальдом

Россиянину удалось провести серию ударов, после чего соперник упал на колени, но сразу же поднялся. В итоге оба игрока были удалены на 5 минут. 

В этом матче Сергачев (18:23, 0:52 – в большинстве, 3:43 – в меньшинстве, полезность «+1») нанес 3 броска в створ, сделал 2 блока и допустил 2 потери шайбы. 

Победа в матче осталась за «Ойлерс» – 4:1. 

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