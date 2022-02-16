Сергачев подрался с Сиверсоном в матче с «Нью-Джерси». У него передача, 3 блока и «+2» за 22:03

Защитник отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с (6:3).

В 45 матчах сезона в активе россиянина 24 (2+22) очка при полезности «+7».

В концовке третьего периода Сергачев подрался с защитником «Девилс» . Это произошло в ходе потасовки, возникшей после того, как форвард «Нью-Джерси» Марьян Студенич врезался в Андрея Василевского.

Сегодня Сергачев (22:03, 0:43 – в большинстве, 0:17 – в меньшинстве, «+2») отметился еще 2 бросками в створ и 3 блоками. Также допустил 1 потерю.