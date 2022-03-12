Квартальнов про будущее в «Ак Барсе»: «Решение примет руководство. Примет решение – я готов к этому»

ответил на вопросы касательно дальнейшей работы в «Ак Барсе».

Казанский клуб вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина после поражения «Авангарду» (2-4 в серии) в первом раунде.

– Вы готовы говорить об уходе?

– Решение примет руководство. Примет решение – я готов к этому.

– Вы лично готовы к уходу сами?

– Я ответил на ваш вопрос, – приводит «Бизнес Online» слова главного тренера .

Квартальнов является главным тренером казанского клуба с 2019 года.

«Ак Барс» третий раз подряд проиграл «Авангарду» в Кубке Гагарина. Хартли выиграл все 3 серии у казанцев