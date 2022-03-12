Тренер «Авангарда» Хартли выиграл 8 из 10 серий плей-офф в КХЛ

Главный тренер «Авангарда» выиграл 8 из 10 серий плей-офф в .

Омская команда под руководством канадского специалиста победила «Ак Барс» со счетом 4-2 в серии в первом раунде Кубка Гагарина.

Для Хартли это уже третья победа подряд на казанцами в плей-офф за время работы в лиге. Ранее он побеждал их в сезонах-2018/19 и 2021/22.

В общей сложности канадец выиграл с «ястребами» 8 из 10 серий плей-офф в КХЛ.

Он возглавил «Авангард» в 2018 году. С тех пор он проиграл лишь две серии плей-офф – ЦСКА (0-4 в серии) в финале Кубка Гагарина-2019 и «Салавату Юлаеву» (2-4) в первом раунде Кубка Гагарина-2020.

В 2021 году под руководством Хартли впервые выиграл .