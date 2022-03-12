Киф сказал, что Мразек выйдет в старте на матч с «Баффало»: «Хочется дать Петру еще один шанс. Он выигрывал для нас матчи»

Вратарь выйдет на матч против «Баффало» в стартовом составе.

Мразек играл в матче против «Аризоны» 11 марта. Его команда потерпела поражение в овертайме со счетом 4:5.

«В конце концов, если посмотреть на эту ситуацию, то можно увидеть много аспектов. Хочется дать Петру шанс возможность вернуться и отреагировать. Игра будет проходить на открытом воздухе, у Петра есть опыт игры на открытом воздухе в .

Есть много такого, из-за чего нам кажется очевидным решение дать Петру еще один шанс. Есть простой факт, что он выиграл для нас 10 игр в этом году. Он играл далеко не в полную силу, но в этом сезоне выигрывал для нас матчи. Нам нужно выиграть игру в воскресенье», – сказал главный тренер «Торонто» Шелдон Киф.