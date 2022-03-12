Джей Ти Миллер – 1-й игрок «Ванкувера» с 2013 года, набравший очки в 11 матчах подряд. У него 7+16 на отрезке

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Форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер набрал очки в 11 матчах подряд.

Нападающий отметился 2 результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (4:3 ОТ). 

На этом отрезке у него 23 (7+16) очка. 

Миллер – 6-й игрок «Ванкувера» в XXI веке с результативной серией из 11 или более матчей. При этом его серия – первая с 2013 года.

До него преуспели Тодд Бертуцци (2 раза, делит клубный рекорд с Петром Недведом – 15 матчей, 2001/02), Райан Кеслер (13, 2009/10), Алекс Берроуз (12, 2009/10) и братья Хенрик (12, 2013/14) и Даниэль Седины (11, 2009/10). 

Всего в 57 матчах сезона у Миллера 69 (23+46) очков. 

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