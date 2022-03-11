«Даллас» подписал однолетний контракт с Павелски на 5,5 млн долларов

и нападающий договорились о подписании нового контракта.

37-летний американец согласовал с клубом условия однолетнего соглашения с базовой зарплатой 5,5 миллиона долларов в год.

Также в сделку включены бонусы – до 500 тысяч долларов. Условия выполнения таковы: 100 тысяч долларов за каждые 10 сыгранных матчей в следующем сезоне.

В нынешнем чемпионате Павелски набрал 59 (22+37) очков при полезности «плюс 14» в 56 матчах регулярного чемпионата .

Действующее соглашение хоккеиста с зарплатой 7 миллионов долларов в год рассчитано до конца этого сезона.