Локтионов об игре с Ягром: «Ему уже 42 года было, но он был в полном порядке. Человек всю жизнь посвятил хоккею, таких фанатиков редко встретишь»

Андрей Локтионов поделился воспоминаниями об игре с Яромиром Ягром в .

– Вы в свое время играли на чемпионате мира в звене с и Ильей Ковальчуком. Было ли у вас ощущение некой нереальности происходящего?

– Конечно! Первый турнир, и сразу в первом звене. Это давило на меня, если честно. Все это было нереально. С Ильей я играл еще в .

Они оба мне помогали, поддерживали. Увы, чего-то выиграть нам вместе не удалось.

– С тех пор были ли у вас более мастеровитые партнеры?

– Да вряд ли. Ковальчук и Радулов – самые большие мастера. Правда, в НХЛ на отдельно взятые матчи я выходил и с Патриком Элиашем, и с Анже Копитаром, и с . Ему уже 42 года было. Но все равно он был в полном порядке: забивал важные голы, много очков набирал. Можно многому у него поучиться. И тренировочному процессу, и поведению вне льда.

Человек всю жизнь посвятил хоккею. Таких фанатиков редко встретишь. Для меня это огромный опыт: находиться рядом с таким великим игроком, – сказал нападающий .