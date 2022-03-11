Кари Ялонен возглавил сборную Чехии, контракт – до лета 2024 года. Он первый иностранец на этом посту

назначен главным тренером сборной Чехии.

62-летний специалист, ранее возглавлявший сборную Финляндии, «Торпедо» Нижний Новгород и иные команды, заключил контракт до 31 мая 2024 года. Перед этим он ушел из молодежной сборной Финляндии.

Его ассистентами стали Либор Забранский и , причем первому пришлось ради этого покинуть должность вице-президента чешской федерации хоккея.

Как информирует Hokej.cz, Ялонен стал первым иностранцем на посту главного тренера национальной команды Чехии.