Кари Ялонен возглавил сборную Чехии, контракт – до лета 2024 года. Он первый иностранец на этом посту

Теги Мартин Эрат Сборная Чехии по хоккею молодежная сборная Финляндии отставки Федерация хоккея Чехии Кари Ялонен Либор Забранский Хоккей

Кари Ялонен назначен главным тренером сборной Чехии.

62-летний специалист, ранее возглавлявший сборную Финляндии, «Торпедо» Нижний Новгород и иные команды, заключил контракт до 31 мая 2024 года. Перед этим он ушел из молодежной сборной Финляндии.

Его ассистентами стали Либор Забранский и Мартин Эрат, причем первому пришлось ради этого покинуть должность вице-президента чешской федерации хоккея.

Как информирует Hokej.cz, Ялонен стал первым иностранцем на посту главного тренера национальной команды Чехии.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные