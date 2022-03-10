Форвард «Салавата» Кузьмин покинул лед на носилках после силового приема Бодрова. Игрок «Сибири» был удален за грубость на 2 минуты

применил жесткий силовой прием против Глеба Кузьмина.

Это произошло на 2-й минуте матча пятого матча серии между и «Сибирью».

Кузьмин спиной получил шайбу в своей зоне, после чего защитник новосибирского клуба выполнил против него силовой прием.

В результате на льду возникла стычка между Бодровым и Степаном Санниковым. Хоккеист получил две минуты штрафа в этом эпизоде.

За силовой прием арбитры штраф Бодрову не назначили. Кузьмину потребовались носилки, чтобы покинуть лед.