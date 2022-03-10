Владимир Плющев: «Вокруг Овечкина нервозная обстановка, но он все сдюжит. Ведь не просто так его называют великим»

считает, что по силам побить рекорд .

Россиянин сделал дубль в матче с «Калгари» (5:4) и разделил с Яромиром Ягром 3-е место среди лучших снайперов в истории . У обоих по 766 голов. Выше идут только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

«Думаю, Саше все по силам. Его гонка за результатом Гретцки будет зависеть от здоровья и его настроения. Овечкин однозначно готов решить эту задачу.

Сейчас вокруг него нервозная обстановка, но он все сдюжит. Ведь не просто так его называют великим.

Уверен, что Александр не гонится за личными рекордами, а работает на команду. Он же был воспитан в советских традициях, а это значит, что в нем развит командный дух. У Овечкина есть все для того, чтобы побить рекорд Гретцки», – сказал заслуженный тренер России.