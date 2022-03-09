Строум о возможном обмене из «Чикаго»: «Мне нравится тут играть. Но надо подстраиваться на лету»

Форвард Дилан Строум перед возможным обменом заявил, что ему нравится играть за «Чикаго».

«Я уже несколько раз говорил о том, что люблю играть за «Чикаго». Не мне решать, что будет дальше. Если какая-то команда захочет меня выменять, если это случится, то так тому и быть.

Мне нравится играть тут, выходить в звене с Дебринкетом и Кэйном, да и с другими ребятами. Что бы ни случилось, такова жизнь. Надо подстраиваться на лету», – сказал Строум.

В текущем сезоне у канадца 30 (15+15) очков в 45 играх за . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.