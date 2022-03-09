Зернов про 4-1 с «Барысом»: «Соперник здорово начал серию, может, «Металлург» не ожидал такого старта»

Форвард высказался о победе в серии с (4-1).

Клуб из Магнитогорска, выиграв пятый матч со счетом 3:1, вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина.

– Тяжелая серия для нас получилась. Первую игру проиграли, и хорошо, что две игры на выезде выиграли. Сегодня хотелось все закончить дома.

– Почему первая игра так выделялась?

– Соперник здорово начал, может, мы где-то не ожидали такого старта от них. Но хорошо, что так сложилось, что мы выиграли остальные матчи.

– В связи с тем, что сегодня играл Бояркин у соперника, были какие-то дополнительные установки?

– Нет, таких установок не было.

– Касательно ваших личных достижений и яркой работы – и раньше все было качественно, но во второй части серии произошел некий прорыв. С чем его связываете?

– Ничего такого не произошло, просто удачно оказываюсь в нужных местах.

– С точки зрения динамики команды вы почувствовали, что серию удалось пройти в постоянном улучшении от матча к матчу?

– Конечно, с каждой игрой все больше входишь в ритм плей-офф, легче и легче все дается, соперника лучше знаешь, проще играть становится.

– Кажется, что все же «Металлургу» есть в чем улучшать действия. Например, вам не показалось, что удалений было многовато? Как это исправлять?

– Да, разговаривали с ребятами по этому поводу, тренеры нам говорили об удалениях. Но такие матчи тяжелые, соперник здорово играет, где-то просто нет другого выхода.

– Как раз о ритме плей-офф. Насколько в него удалось войти после длительной паузы? Понятно, что были товарищеские матчи, но все же это не то.

– Все ребята играли в плей-офф, понимают, что это другой хоккей, поэтому каждый включился сразу. Никакой раскачки. Ну да, было тяжеловато конечно, пауза и правда длинная, но все понимают степень ответственности, – отметил Зернов.