Михайлис о 2:5 от «Металлурга»: «Ортио был в игре. Где-то он не смог выручить нас, но там были добивания, его вины не было»

Юрий Михайлис считает, что «Барыс» подвела реализация в матче с «Металлургом».
Клуб из Магнитогорска обыграл «Барыс» (5:2) и ведет со счетом 3-1 в серии плей-офф.
– Хотели реабилитироваться перед нашими болельщиками после прошлого поражения, но не получилось. У ребят был настрой на матч, но мы проиграли сегодня среднюю зону и свой пятачок.
Пропущенные голы и ошибки, которые мы допустили, не позволили нам завладеть инициативой и много играть в зоне соперника. Были хорошие моменты, но реализация нас сегодня подвела.
Могли переломить ход встречи при игре 5 на 3, но неточность наших нападающих бригады большинства не позволила команде зацепиться.
– Ожидалось, что будет замена вратаря, что скажете по этому поводу?
– Йони Ортио был в игре. Да, где-то он не смог выручить нас, но там были добивания, и его вины тут не было. Возможно, в Магнитогорске Никиту Бояркина поставим в ворота с начала игры, – сказал главный тренер «Барыса».