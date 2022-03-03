Михайлис о 2:6 с «Металлургом»: «Барысу» где-то свежести не хватило. Начало было хорошее»

назвал нехватку свежести причиной поражения «Барыса» от .

Команды встречались в 1-м раунде Кубка Гагарина, и клуб из Магнитогорская победил со счетом 6:2.

«Хорошее начало было. Мы готовы были, что «Металлург» сегодня будет прессинговать. Реализовали большинство.

Но потом нас подвела дисциплина. Много удалений, мало помогали вратарю нашему, мало блокировали бросков.

«Металлург» добавил мощи, больше агрессии под воротами. И где-то свежести нам не хватило сегодня», – заявил главный тренер .