Мэттьюс сделал 3-й хет-трик в сезоне и укрепил лидерство в гонке снайперов. У него 43 шайбы в 54 матчах

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Остон Мэттьюс сделал 3-й хет-трик в сезоне и лидирует в гонке снайперов с 43 шайбами.

Форвард «Торонто» забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (6:4). На его счету стало 43 гола в 54 играх. 

24-летний американец укрепил лидерство в гонке снайперов, увеличив отрыв от делящих 2-е место Криса Крайдера («Рейнджерс») и Леона Драйзайтля («Эдмонтон») до 5 голов. 

В гонке бомбардиров Мэттьюс идет на 4-м месте с 75 (43+32) очками. 

Добавим, что хет-трик стал для него 6-м в карьере в НХЛ. 

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