Мэттьюс сделал 3-й хет-трик в сезоне и укрепил лидерство в гонке снайперов. У него 43 шайбы в 54 матчах

сделал 3-й хет-трик в сезоне и лидирует в гонке снайперов с 43 шайбами.

Форвард «Торонто» забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата с (6:4). На его счету стало 43 гола в 54 играх.

24-летний американец укрепил лидерство в гонке снайперов, увеличив отрыв от делящих 2-е место Криса Крайдера («Рейнджерс») и Леона Драйзайтля («Эдмонтон») до 5 голов.

В гонке бомбардиров Мэттьюс идет на 4-м месте с 75 (43+32) очками.

Добавим, что хет-трик стал для него 6-м в карьере в НХЛ.