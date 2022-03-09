НХЛ пожертвовала 68 тысяч долларов украинским семьям в Чехии. Лига направила деньги в фонд Ягра

пожертвовала 68 тысяч долларов в фонд, созданный .

Об этом сообщил комиссионер лиги .

Ранее стало известно, что Ягр пожертвует выручку от игры «Кладно» против «Спарты» украинским семьям в Чехии. Домашний матч команды прошел 8 марта на «О2 Арене» в Праге. Вместимость арены составляет 17 383 человека. Все билеты на игру были распроданы.

«Яромир, вот уже три десятилетия мы восхищаемся твоим талантом, преданностью и страстью к игре.

Сегодня мы отдаем дань уважения твоему щедрому сердцу и стремлению улучшить жизнь тех, кто был вынужден покинуть свои дома. Национальная хоккейная лига гордится тем, что поддерживает тебя и отличных чешских болельщиков в этом начинании», – сказал Беттмэн.

Напомним, Ягр играет под 68-м номером.