НХЛ пожертвовала 68 тысяч долларов украинским семьям в Чехии. Лига направила деньги в фонд Ягра

Теги болельщики Гэри Беттмэн Яромир Ягр НХЛ О2 Арена деньги Хоккей

НХЛ пожертвовала 68 тысяч долларов в фонд, созданный Яромиром Ягром.

Об этом сообщил комиссионер лиги Гэри Беттмэн.

Ранее стало известно, что Ягр пожертвует выручку от игры «Кладно» против «Спарты» украинским семьям в Чехии. Домашний матч команды прошел 8 марта на «О2 Арене» в Праге. Вместимость арены составляет 17 383 человека. Все билеты на игру были распроданы.

«Яромир, вот уже три десятилетия мы восхищаемся твоим талантом, преданностью и страстью к игре.

Сегодня мы отдаем дань уважения твоему щедрому сердцу и стремлению улучшить жизнь тех, кто был вынужден покинуть свои дома. Национальная хоккейная лига гордится тем, что поддерживает тебя и отличных чешских болельщиков в этом начинании», – сказал Беттмэн.

Напомним, Ягр играет под 68-м номером.

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