Кожевников о СКА: «Ротенберг молодой, но он все время в хоккее, все время с командой работал. Все когда-то начинают»

считает, что у «Спартака» есть шанс зацепить СКА в плей-офф .

Питерская команда под руководством в четырех матчах переиграла минское «Динамо» в первом раунде плей-офф.

«Спартак» автоматически прошел во второй раунд, поскольку «Йокерит» отказался от участия в Кубке Гагарина, и финской команде засчитали четыре поражения.

«Спартак» неплохо в этом сезоне со играл. Выигрывать [игроки ] могут за счет того, что больше готовились, за счет физики. Да, конечно, игр не было, надо ритм поймать в первых играх, а там уже смотреть, физики-то у них побольше сохранилось – они свежее, думаю, какие-то комбинации уже наработали, есть шанс зацепить СКА.

Ротенберг молодой, но он все время в хоккее, все время с командой работал, да и Борис Миронов у нас тоже молодой, хотя он и работал с молодежными командами, но это не говорит ни о чем. Все когда-то начинают, наоборот, это хорошо – новые идеи, новые отношения в команде, это подстегивает игроков.

Не думаю, что в «Спартаке» будет оборонительный хоккей, будем ждать игры, которая порадует болельщиков – быстрой, скоростной, с завершением атак», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

СКА сыграет со «Спартаком» в полуфинале Западной конференции