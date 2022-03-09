Кожевников о том, что Овечкина называют живой легендой: «Он, скорее, великий игрок»

Александр Кожевников считает великим игроком.

Россиянин сделал дубль в матче с «Калгари» (5:4) и разделил с 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ. У обоих по 766 голов. Выше идут только Горди Хоу (801) и (894).

«Поздравим Александра, молодец. Догнал Ягра. Теперь есть второй игрок, которого он должен догнать. Но думаю, что это уже цель на следующий год. Вряд ли получится в этом сезоне. Там уже и за Гретцки возьмется.

В комментариях Овечкина называют живой легендой? Он, скорее, великий игрок», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

🔥Овечкин догнал Ягра по голам в НХЛ – у них по 766. Так он отметил 1000-й матч с Бэкстремом