Кожевников о том, что Овечкина называют живой легендой: «Он, скорее, великий игрок»

Теги Вашингтон Яромир Ягр Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Александр Кожевников Спорт-Экспресс Хоккей

Александр Кожевников считает Александра Овечкина великим игроком.

Россиянин сделал дубль в матче с «Калгари» (5:4) и разделил с Яромиром Ягром 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ. У обоих по 766 голов. Выше идут только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

«Поздравим Александра, молодец. Догнал Ягра. Теперь есть второй игрок, которого он должен догнать. Но думаю, что это уже цель на следующий год. Вряд ли получится в этом сезоне. Там уже и за Гретцки возьмется.

В комментариях Овечкина называют живой легендой? Он, скорее, великий игрок», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

🔥Овечкин догнал Ягра по голам в НХЛ – у них по 766. Так он отметил 1000-й матч с Бэкстремом

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