Дмитрий Квартальнов: «У Зарипова последний сезон? Я не думаю»

объяснил, почему Данис Зарипов пропустил четвертый матч против «Авангарда».

– Почему Данис Зарипов пропустил игру?

– Тренерское решение. Дали отдохнуть. Когда в Казани такое говоришь, продолжаются вопросы.

– Все думали, что позавчера был его последний матч в карьере.

– Мы так не думали. А у него последний сезон? Я не думаю, – приводит «Бизнес Online» слова главного тренера .

Данис Зарипов о завершении карьеры: «Вот ломайте голову. Строим победную команду, пока не получается, может, на следующий год получится»