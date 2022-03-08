Дмитрий Квартальнов: «У Зарипова последний сезон? Я не думаю»

Дмитрий Квартальнов объяснил, почему Данис Зарипов пропустил четвертый матч против «Авангарда».
– Почему Данис Зарипов пропустил игру?
– Тренерское решение. Дали отдохнуть. Когда в Казани такое говоришь, продолжаются вопросы.
– Все думали, что позавчера был его последний матч в карьере.
– Мы так не думали. А у него последний сезон? Я не думаю, – приводит «Бизнес Online» слова главного тренера «Ак Барса».
Данис Зарипов о завершении карьеры: «Вот ломайте голову. Строим победную команду, пока не получается, может, на следующий год получится»