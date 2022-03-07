Зарипов о завершении карьеры: «Вот ломайте голову. Строим победную команду, пока не получается, может, на следующий год получится»

Данис Зарипов допустил возможность продолжения карьеры в следующем сезоне.
В воскресенье «Ак Барс» проиграл «Авангарду» (0:2) и уступает со счетом 0-3 в серии первого раунда Кубка Гагарина.
– Мы не ругаемся. Мы строим победную команду.
– 0-3 горите. Какую вы победную команду строите?
– Пока не получается. Может, на следующий год получится.
– Ты же заканчиваешь? У тебя послезавтра прощальный матч.
– Вот ломайте голову, – сказал 40-летний нападающий казанского клуба в интервью Алексею Шевченко.
Перед началом чемпионата-2021/22 хоккеист объявил, что этот сезон станет для него последним в карьере.