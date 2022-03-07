Зарипов о завершении карьеры: «Вот ломайте голову. Строим победную команду, пока не получается, может, на следующий год получится»

допустил возможность продолжения карьеры в следующем сезоне.

В воскресенье проиграл «Авангарду» (0:2) и уступает со счетом 0-3 в серии первого раунда Кубка Гагарина.

– Мы не ругаемся. Мы строим победную команду.

– 0-3 горите. Какую вы победную команду строите?

– Пока не получается. Может, на следующий год получится.

– Ты же заканчиваешь? У тебя послезавтра прощальный матч.

– Вот ломайте голову, – сказал 40-летний нападающий казанского клуба в интервью Алексею Шевченко.

Перед началом чемпионата-2021/22 хоккеист объявил, что этот сезон станет для него последним в карьере.