«Ак Барс» перебросал «Авангард» с общим счетом 77:41 в двух последних матчах

«Ак Барс» превзошел «Авангард» по статистике бросков в двух последних матчах.
Казанский клуб победил «ястребов» (3:2 Б) в четвертой игре серии первого раунда Кубка Гагарина.
В этом матче «Ак Барс» перебросал омский клуб со счетом 34:22. В третьей игре, который также прошел в Балашихе, казанцы нанесли 43 броска в створ ворот, омичи – 19.
Таким образом, команда тренера Дмитрия Квартальнова перебросала «Авангард» в общей сложности со счетом 77:41 в двух последних играх.
Пятый матч состоится 10 марта в Казани.