«Ак Барс» перебросал «Авангард» с общим счетом 77:41 в двух последних матчах

«Ак Барс» превзошел по статистике бросков в двух последних матчах.

Казанский клуб победил «ястребов» (3:2 Б) в четвертой игре серии первого раунда Кубка Гагарина.

В этом матче перебросал омский клуб со счетом 34:22. В третьей игре, который также прошел в Балашихе, казанцы нанесли 43 броска в створ ворот, омичи – 19.

Таким образом, команда тренера перебросала «Авангард» в общей сложности со счетом 77:41 в двух последних играх.

Пятый матч состоится 10 марта в Казани.