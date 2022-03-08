«Ак Барс» перебросал «Авангард» с общим счетом 77:41 в двух последних матчах

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«Ак Барс» превзошел «Авангард» по статистике бросков в двух последних матчах.

Казанский клуб победил «ястребов» (3:2 Б) в четвертой игре серии первого раунда Кубка Гагарина.

В этом матче «Ак Барс» перебросал омский клуб со счетом 34:22. В третьей игре, который также прошел в Балашихе, казанцы нанесли 43 броска в створ ворот, омичи – 19.

Таким образом, команда тренера Дмитрия Квартальнова перебросала «Авангард» в общей сложности со счетом 77:41 в двух последних играх.

Пятый матч состоится 10 марта в Казани.

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