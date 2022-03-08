Андрей Разин: «Северсталь» могла выиграть, полностью переиграли «Динамо» в первом периоде. У них первая пятерка по бюджету, как наша команда»

считает, что «Северсталь» сыграло достойно с , несмотря на поражение.

Главный тренер череповецкой команды прокомментировал итоги четвертого матча серии, завершившегося со счетом 2:3 в овертайме.

– Сегодня, в отличии от последней игры, сыграли очень хорошо, считаю. Играли лучше, свежее. Были моменты. К сожалению, моменты были, реализация подхрамывала чуть-чуть.

И, конечно, при счете 2:1 такое удаление глупейшее получить на ровном месте – ни в какие ворота не лезет.

В овертайме … Не хочется комментировать такие удаления. Мастерство соперника, который взял на себя инициативу и столько бросков, попаданий, в отличии от наших ребят. Где можно бросить, можно рискнуть – мы, к сожалению, не делали этого. Побоялись выиграть.

Жизнь продолжается. Серия становится ничейной. Все начинается с нуля.

– нет в составе уже второй матч подряд. По какой причине?

– Тренерское решение.

– Сегодня было много брака, глупые удаления, мало риска. В чем причина? Нервы или что-то другое?

– Я бы не сказал, что много брака. Играли очень хорошо. Соперник хороший. У них первая пятерка по бюджету, если не больше, как наша команда, то, как минимум, такая же.

Ребята доказывают свою работоспособность, делают результат. Мы стремимся к этому. Считаю, могли выиграть. В первом периоде полностью переиграли соперника. Жалко, что всего один гол забили. В овертайме тоже неплохо играли. Не сказал бы, что у нас много ошибок.

Мы провели очень плохо предпоследнюю игру здесь. С ребятами поговорили. Сегодня, считаю, мы играли очень хорошо, достойно, но кто-то выигрывает, кто-то проигрывает.

– Четвертый матч подряд проблема с выигранными вбрасываниями. Насколько это важно?

– Прошлую игру действительно мы очень плохо играли на вбрасываниях. Сегодня, показалось, явного преимущества «Динамо» не было.

Я не смотрел статистику. Стопроцентного поражения по вбрасываниям не было. Были моменты, когда неплохо.

Иногда под это берутся специальные хоккеисты. Которые стоят денег. К сожалению, у нас бюджет ограничен.

– Что сделать, чтобы вернуть преимущество в серии?

– Выиграть. Улучшить реализацию моментов, – сказал главный тренер .