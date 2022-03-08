Новиков о «Локомотиве»: «Без надежного первого номера в плей-офф ты обречен. Паскуале сезон завалил»

считает вратарский фактор основной причиной вылета «Локомотива».

– Амбициозный «Локомотив» уступил в серии с ЦСКА всухую – 0-4. Сенсация?

– Для меня – да. Все-таки между командами нет пропасти ни в качестве состава, ни в амбициях. Да и главный тренер ЦСКА Сергей Федоров сам говорил, что пока армейцы не показывают тот хоккей, в который он верит. Тем не менее есть хорошая, уверенная победа в серии.

– В чем причины фиаско Ярославля?

– В современном хоккее и в частности в роль вратаря – огромная. Без надежного первого номера в плей-офф ты обречен, тем более против клуба уровня ЦСКА.

Насколько знаю, у «Локомотива» были большие надежды на канадца Паскуале. Учитывая главный принцип игры нынешнего Ярославля – пропустить на одну шайбу меньше, чем соперник, вратарь – совершенно особый фактор. Но канадец сезон завалил, причем и в клубе, и в сборной на Олимпиаде, где проиграл конкуренцию более молодому Томкинсу из «Фрелунды».

Вот и в первых двух матчах с ЦСКА Паскуале, мягко говоря, не выручил. А 0-2 в такой серии – слишком большая фора.

– Но и Исаев, вышедший на смену Паскуале, ни одной победы не принес.

– В третьем матче, который дошел до третьего овертайма, все было на тоненького. Хотел бы поддержать молодого вратаря, который вышел в такой тяжелой для команды ситуации и сделал все что мог. Вся карьера у него впереди, – сказал заслуженный тренер России.

В концовке серии с ЦСКА «Локомотив» был ужасен. Эта апатия – привет боссам клуба за увольнение Скабелки