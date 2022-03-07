Александр Кожевников: «Маловероятно, что отсутствие легионеров скажется на «Салавате». Там есть игроки, которые нормально тащат»

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Александр Кожевников поделился мыслями о ходе серий «Салават» – «Сибирь» и «Ак Барс» – «Авангард».

«В «Салавате Юлаеве» есть игроки, которые нормально тащат. Да, трудно перестраиваться без легионеров. Если бы тренерский штаб наигрывал молодежь, то было бы легче. Вот в «Металлурге» сейчас одни из сильнейших молодых игроков. «Салавату» тоже надо было работать в этом направлении.

«Сибирь» – команда с характером. Они молодцы, последнюю игру вытащили, но сплав опыта и молодежи «Салавата» даст результат. Сейчас они немного перестроятся, и все будет нормально. Маловероятно, что отсутствие легионеров скажется на Уфе в следующих сериях.

«Ак Барс» должен был выигрывать последний матч, но Грубец его вытащил. Шимон – 90% команды. Характер у казанцев есть, наверное, на четвертый матч они выйдут, как звери», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

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