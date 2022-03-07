Леонид Вайсфельд: «Приятно удивлен ЦСКА – сбалансированная команда спокойно играет. Не надо выдвигать лозунги для домохозяек про атакующий хоккей»

поделился мыслями о ходе серии между «Локомотивом» и .

«Удивлен, что в серии ЦСКА – «Локомотив» такой счет. Думаю, ключевым был первый матч, когда «Локомотив» упустил игру за три минуты. Несмотря на то, что у армейцев отсутствует , один из ключевых игроков, они выглядят очень солидно.

Откровенно говоря, я приятно удивлен ЦСКА. Очень сбалансированная команда, которая играет спокойно, старается контролировать шайбу, не отбрасывать ее. И они в хорошем функциональном состоянии, видимо, тренерская бригада в олимпийскую паузу хорошо поработала.

Никитина сняли после поражения в седьмом матче финала за то, что у него якобы была незрелищная игра. Был тезис, что Федоров поставит зрелищную игру, но и с ним мы в ЦСКА весь сезон ее не видели. Однако мне лично все равно, какая игра, главное – это счет на табло. Просто не надо выдвигать лозунги для домохозяек про советский атакующий хоккей.

Какие-то микроскопические шансы у , конечно, есть, но выкарабкаться с 0-3 очень тяжело. Откуда-то надо брать резервы, но пока не видно, откуда. У ярославцев есть проблемы с вратарем.

Конечно, Исаев хорошо играл последний матч, но вот большим фанатом Паскуале я никогда не был. В отдельных матчах он может отыграть на очень приличном уровне, но на меня он всегда производил впечатление вратаря, который может пропустить легкий гол. Можно делать сумасшедшие спасения, а потом пропускать не самые сложные шайбы.

Взять Грубеца – он звезд с неба не хватает, но в то же время и грубых ошибок не делает», – заявил бывший генменеджер клубов .