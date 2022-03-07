Леонид Вайсфельд: «Приятно удивлен ЦСКА – сбалансированная команда спокойно играет. Не надо выдвигать лозунги для домохозяек про атакующий хоккей»

Теги ЦСКА Локомотив Леонид Вайсфельд Сергей Андронов КХЛ Кубок Гагарина Эдди Паскуале Даниил Исаев Хоккей

Леонид Вайсфельд поделился мыслями о ходе серии между «Локомотивом» и ЦСКА.

«Удивлен, что в серии ЦСКА – «Локомотив» такой счет. Думаю, ключевым был первый матч, когда «Локомотив» упустил игру за три минуты. Несмотря на то, что у армейцев отсутствует Сергей Андронов, один из ключевых игроков, они выглядят очень солидно.

Откровенно говоря, я приятно удивлен ЦСКА. Очень сбалансированная команда, которая играет спокойно, старается контролировать шайбу, не отбрасывать ее. И они в хорошем функциональном состоянии, видимо, тренерская бригада в олимпийскую паузу хорошо поработала.

Никитина сняли после поражения в седьмом матче финала за то, что у него якобы была незрелищная игра. Был тезис, что Федоров поставит зрелищную игру, но и с ним мы в ЦСКА весь сезон ее не видели. Однако мне лично все равно, какая игра, главное – это счет на табло. Просто не надо выдвигать лозунги для домохозяек про советский атакующий хоккей.

Какие-то микроскопические шансы у «Локомотива», конечно, есть, но выкарабкаться с 0-3 очень тяжело. Откуда-то надо брать резервы, но пока не видно, откуда. У ярославцев есть проблемы с вратарем.

Конечно, Исаев хорошо играл последний матч, но вот большим фанатом Паскуале я никогда не был. В отдельных матчах он может отыграть на очень приличном уровне, но на меня он всегда производил впечатление вратаря, который может пропустить легкий гол. Можно делать сумасшедшие спасения, а потом пропускать не самые сложные шайбы.

Взять Грубеца – он звезд с неба не хватает, но в то же время и грубых ошибок не делает», – заявил бывший генменеджер клубов КХЛ.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные