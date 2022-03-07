Джордан Уил: «Ак Барс» продолжит работать и сохранять позитивный настрой. Это даст очень хороший шанс на камбэк в серии с «Авангардом»

верит, что «Ак Барс» способен изменить ход серии с «Авангардом».

– Эта игра была лучше или хуже, чем матчи в Казани?

– Я считаю, что в первой и третьей игре мы играли так, как должны. Создавали много моментов, не дали сопернику создать их моменты, но иногда в плей-офф так бывает.

В длинной серии случаются такие матчи. Эти поражения могли быть в пятой игре или шестой, при другом счете, но они произошли в первой и третьей.

Нам нужно играть в хоккей, который мы знаем, не дергаться из-за одной пропущенной шайбы.

Мы продолжим работать и сохранять позитивный настрой. Это даст нам очень хороший шанс на камбэк в серии.

– У вас в карьере были случаи, когда команда отыгрывалась с 0-3 в серии плей-офф?

– Я был в системе «Лос-Анджелеса», когда они отыгралась с 0-3. Через год меня подняли в первую команду, и я увидел, что эти парни вообще никогда не обращали внимание на неудачи и поражения.

Вся раздевалка была очень спокойной, какой бы счет ни был ­– игроки сохраняли настрой и работали по плану.

В нашей раздевалке сейчас тоже боевой настрой. Если через день мы приедем на арену с таким же желанием победить, то начнем путь назад в серию, – сказал нападающий .

«Авангард» тащит вперед идеальная защита. Похоже, Хартли понял, что работает в наших условиях