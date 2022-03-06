Дмитрий Квартальнов: «В «Ак Барсе» обалденские исполнители, но пока мы не можем переиграть вратаря «Авангарда»

считает, что все в «Ак Барсе» обалденские исполнители.

Главный тренер клуба из Казани прокомментировал поражение от «Авангарда» (0:2, 0-3) в третьем матче серии Кубка Гагарина.

– Хорошая игра была. Очень неплохо сегодня играли. К сожалению, вратарь «Авангарда» пока нас переигрывает. Нам надо найти и забить свой момент. Очень много моментов, но надо забивать. Пока с этим не получается. Хотя мы рисковали и шли на ворота.

– После второго матча вы говорили, что в команде нет лидеров. Сегодня тоже их как будто не было.

– Мы сегодня играли хорошо и достойно. Бывают такие игры, когда не получается забить, но если мы продолжим так играть, то найдем ключики.

– Перебросали сегодня «Авангард», но показалось, что почти все броски были не самыми опасными.

– У меня в команде все обалденские исполнители, но пока мы не можем переиграть вратаря.

– А почему не удается проявить мастерство?

– Я же сказал, что вратарь соперников играет здорово, и мы не можем его переиграть.

– Кэмпфер плохо играет всю серию, хотя в регулярном чемпионате был ведущим защитником. Что случилось с ним?

– Забили из под него, согласен. Может быть, нужно было сыграть встык в том моменте. Бывает такая полоса, плюс плей-офф отличается от чемпионата.

– Вы хвалите вратаря «Авангарда», есть ли вопросы к ?

– Игра была до гола, если бы мы повели в счете, она бы развивалась по-другому. Мы рисковали, шли вперед, хотя понимали риск. Создали много моментов, но не забили. А когда не забиваешь, рано или поздно жди подарка – вот он и пришел.

– Реально ли выиграть четыре матча подряд у такого «Авангарда», который практически не ошибается?

– Нам нужна удача и чтобы ребята проявили свое мастерство. Сегодня мы были близки к победе, будем стараться получить эту самую удачу, – приводит слова Квартальнова «Бизнес Online».

«Ак Барс» перебросал «Авангард» 43:19, но проиграл 0:2