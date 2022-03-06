Дмитрий Квартальнов: «В «Ак Барсе» обалденские исполнители, но пока мы не можем переиграть вратаря «Авангарда»

Теги Ак Барс Авангард Дмитрий Квартальнов КХЛ Кубок Гагарина Стивен Кэмпфер Тимур Билялов Шимон Грубец Хоккей

Дмитрий Квартальнов считает, что все в «Ак Барсе» обалденские исполнители.

Главный тренер клуба из Казани прокомментировал поражение от «Авангарда» (0:2, 0-3) в третьем матче серии Кубка Гагарина.

– Хорошая игра была. Очень неплохо сегодня играли. К сожалению, вратарь «Авангарда» пока нас переигрывает. Нам надо найти и забить свой момент. Очень много моментов, но надо забивать. Пока с этим не получается. Хотя мы рисковали и шли на ворота. 

– После второго матча вы говорили, что в команде нет лидеров. Сегодня тоже их как будто не было.

– Мы сегодня играли хорошо и достойно. Бывают такие игры, когда не получается забить, но если мы продолжим так играть, то найдем ключики.

– Перебросали сегодня «Авангард», но показалось, что почти все броски были не самыми опасными.

– У меня в команде все обалденские исполнители, но пока мы не можем переиграть вратаря.

– А почему не удается проявить мастерство?

– Я же сказал, что вратарь соперников играет здорово, и мы не можем его переиграть.

– Кэмпфер плохо играет всю серию, хотя в регулярном чемпионате был ведущим защитником. Что случилось с ним?

– Забили из под него, согласен. Может быть, нужно было сыграть встык в том моменте. Бывает такая полоса, плюс плей-офф отличается от чемпионата. 

– Вы хвалите вратаря «Авангарда», есть ли вопросы к Тимуру Билялову?

– Игра была до гола, если бы мы повели в счете, она бы развивалась по-другому. Мы рисковали, шли вперед, хотя понимали риск. Создали много моментов, но не забили. А когда не забиваешь, рано или поздно жди подарка – вот он и пришел.

– Реально ли выиграть четыре матча подряд у такого «Авангарда», который практически не ошибается?

– Нам нужна удача и чтобы ребята проявили свое мастерство. Сегодня мы были близки к победе, будем стараться получить эту самую удачу, – приводит слова Квартальнова «Бизнес Online».

«Ак Барс» перебросал «Авангард» 43:19, но проиграл 0:2

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