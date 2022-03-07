Капризов забил 28-й гол – это его рекорд за сезон в НХЛ. С 70 очками он вошел в топ-5 бомбардиров

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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал дубль в матче с «Далласом» (3:6).

Россиянин забросил 27-ю и 28-ю шайбы в сезоне и побил свой рекорд в чемпионатах НХЛ.

В предыдущем, дебютном сезоне Капризов забил 27 голов в 55 матчах.

Всего в 53 играх текущего чемпионата на счету нападающего 70 (28+42) очков, и он вошел в топ-5 лучших бомбардиров сезона.

Капризов делит 5-е место с Остоном Мэттьюсом («Торонто») и Наземом Кадри («Колорадо»), на счету которых тоже по 70 баллов.

Статистика НХЛ

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