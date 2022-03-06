Хартли об уходе Покки и Каски: «Они словно сломали ноги в предыдущем матче и больше не могут нам помочь. У нас такой подход»

отреагировал на уход и из клуба, а также о проблемах в игре клуба после потери хоккеистов.

– Как команда отреагировала на уход Покки и Каски?

– Сейчас, когда время плей-офф, главное реагировать на сложившиеся обстоятельства. В прошлом году у нас тоже были потери важных игроков в составе. Главное, чтобы хватало хоккеистов на заявку в матче.

Мы работали весь год, чтобы быть здесь, поэтому продолжаем двигаться дальше. Настроение иностранцев в клубе? Мы контролируем то, что нам подвластно, и делаем все возможное в условиях сегодняшнего дня.

– Не связаны ли некоторые проблемы с выходом из зоны с отсутствием Покки и Каски?

– Сразу скажу, что это мой последний ответ на вопрос о них. Больше никаких комментариев. У нас такой подход – ребята словно сломали ноги в предыдущем матче и больше никак не могут нам помочь. Мы не можем выигрывать матчи теми, кого нет в составе.

У нас кто бы ни вышел на лед, будет отдаваться изо всех сил, а мы будем оказывать всяческую поддержку и верить в ребят. Конечно, были некоторые ошибки на льду, но все сражались, все боролись, и в отсутствии желания никого обвинить невозможно, – сказал главный тренер «Авангарда».

Сегодня «Авангард» обыграл «Ак Барс» (2:0). Клуб ведет в серии плей-офф со счетом 3-0.

Каски и Покка покинули «Авангард». Они обязаны выплатить компенсацию за расторжение контрактов