Пьянов о 2:1 с «Салаватом»: «Тяжелый матч, но ради этого мы шли к плей-офф. Это хоккей, блин, надо выходить и играть!»

сообщил, что у «Сибири» есть свои секреты восстановления в раздевалке.

Сегодня «Сибирь» обыграла (2:1 ОТ) и сократила отставание в серии первого раунда до 1-2. Пьянов забил победный гол в третьем овертайме.

«Тяжелая игра, но ради этого мы шли к плей-офф. Это хоккей, блин, надо выходить и играть! Нужно было делать быстрые смены.

Есть свои секретики восстановления в раздевалке. Нужно знать свой организм, чтобы выдерживать такие продолжительные игры. Мы могли забить победную шайбу и до моего гола. Было несколько выходов 1 на 1, полно большинства.

Неважно, какой гол: с подставления или разорвав оборону. Пока у нас только одна победа, все впереди. Момент с отменой гола в овертайме и удалением Панина я особо не видел. Никто на лавке не поник, поняли сразу, что будет разбирательство», – сказал нападающий .