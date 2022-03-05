Гатиятулин о 3-0 с «Нефтехимиком»: «Серия непростая. «Трактор» строг в обороне и создает моменты»

Главный тренер подвел итоги игры с .

Его команда в 3-м матче 1/8 финала Кубка Гагарина победила в овертайме со счетом 3:2.

– Непростой матч, вся серия идет непростая. С первой до последней секунды упорная борьба.

Рады победе. То, о чем договариваемся перед игрой, ребята выполняют. Строго в обороне играем, создаем моменты. Это приносит победу.

Слова благодарности команде за самоотдачу, за игру. Также нашим болельщикам, которые везде и всегда нас поддерживают.

– В вашей карьере были матчи, когда игрок соперника получил повреждение и не может встать – в итоге соперники забивают гол? Как вы это прокомментируете?

– Есть регламент. Здесь комментировать нечего. В моей карьере были повреждения, но такого, честно говоря, сейчас уже не вспомню.

– Четвертый состав по времени на льду играл очень мало. Как хватает сил трем звеньям выдерживать весь матч и овертайм?

– Перед плей-офф у нас было практически полтора месяца на подготовку. Хорошо поработали, готовились и понимали, что нас ждет в плей-офф. Четвертое звено – они делают свою работу на 100%.

– Планируете освежить этот состав?

– Всегда над этим думаем, размышляем. В заявку можно внести 22 игрока, но у нас в команде больше ребят. Все готовы, могут в любой момент заменить друг друга. Наша задача сейчас – проанализировать матч, восстановить ребят. Завтра есть день, и примем решение по составу, – отметил Гатиятулин.

«Трактор» забил в овертайме, когда форвард «Нефтехимика» лежал на льду из-за повреждения