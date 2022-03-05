Покка и Каски попрощались с «Авангардом»: «Прошлогоднее чемпионство запомнится навсегда»

Защитники Оливер Каски и высказались об уходе из «Авангарда».

«Хотим поблагодарить вас, болельщики «Авангарда». Я провел здесь 4 года, это было замечательное время с «Авангардом». Я наслаждался каждой секундой.

Хочу поблагодарить клуб за то, что помог мне стать тем игроком, которым я являюсь сегодня. Желаю команде всего самого наилучшего в будущем», – сказал Покка.

«Спасибо вам, болельщики! Наше прошлогоднее чемпионство я буду помнить всегда, как и наше с вами празднование в Омске.

Всего вам наилучшего и спасибо», – добавил Каски.

Каски и Покка покинули «Авангард». Они обязаны выплатить компенсацию за расторжение контрактов