Сафин об отъезде легионеров «Салавата»: «Большая потеря, но не катастрофическая. Российский состав сильнее, чем у «Сибири»

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Бывший тренер «Салавата» не считает отъезд легионеров катастрофой. 

Венер Сафин поделился мнением о перспективах команды в серии первого раунда Кубка Гагарина с «Сибирью» (2-0). 

«Понятно, что отъезд игроков первого звена на Родину - это большая потеря для «Салавата Юлаева». Но скажу так - большая, но не катастрофическая. Не будем смотреть глобально на весь плей-офф, порассуждаем только про серию с «Сибирью».

А в данном контексте расклад такой – российский состав уфимцев все же сильнее, чем подбор российских же игроков у новосибирцев. С другой стороны, нисколько не принижая уровень легионеров «Сибири», могу сказать, что потери у «Салавата» оказались серьезнее с точки зрения воздействия на игру команды.

На мой взгляд, вторая победа далась «Салавату Юлаеву» легче, чем первая, там все было уж слишком натужно. Я это связываю с тем, что российские игроки уфимцев сплотились вокруг этой истории, раскрепостились, почувствовали, что теперь у них больше доверия, игрового времени.

Я не предсказываю «Салавату» легкой победы. Более того, уверен в том, что дело не ограничится четырьмя матчами, так как в Новосибирске мы увидим уже совсем другие игры. Серия будет тяжелой, но уфимцы должны проходить дальше», – считает Сафин. 

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