Емелин – Мирошниченко от лица «Авангарда»: «Мы знаем, ты сильный и сможешь преодолеть все трудности на своем пути»

«Авангард» записал обращение в поддержку Ивана Мирошниченко.
Ранее клуб объявил, что 18-летний нападающий проходит лечение в Германии.
Сообщалось, что у него выявлена лимфома Ходжкина – злокачественное заболевание лимфоидной ткани.
«Иван! Наша команда поддерживает тебя в трудную минуту. Мы знаем, ты сильный и сможешь преодолеть все трудности на своем пути.
Мы постараемся оказать всяческую поддержку. Надеемся поскорее увидеть тебя на льду», – сказал капитан «Авангарда» Алексей Емелин от лица всей команды.
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Еще один большой русский талант серьезно болен. У 18-летнего игрока «Авангарда», вероятно, лимфома Ходжкина