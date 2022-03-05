Емелин – Мирошниченко от лица «Авангарда»: «Мы знаем, ты сильный и сможешь преодолеть все трудности на своем пути»

«Авангард» записал обращение в поддержку .

Ранее клуб объявил, что 18-летний нападающий проходит лечение в Германии.

Сообщалось, что у него выявлена лимфома Ходжкина – злокачественное заболевание лимфоидной ткани.

«Иван! Наша команда поддерживает тебя в трудную минуту. Мы знаем, ты сильный и сможешь преодолеть все трудности на своем пути.

Мы постараемся оказать всяческую поддержку. Надеемся поскорее увидеть тебя на льду», – сказал капитан «Авангарда» от лица всей команды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хоккейный клуб Авангард (@avangard_inside)

Еще один большой русский талант серьезно болен. У 18-летнего игрока «Авангарда», вероятно, лимфома Ходжкина