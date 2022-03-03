ФХР – Мирошниченко: «Верим, что ты справишься с болезнью и вернешься на лед. Стойкости и сил!»

ФХР выразила поддержку Ивану Мирошниченко.

Ранее журналист Алексей Шевченко сообщил, что у 18-летнего игрока обнаружена лимфома Ходжкина.

«Авангард» на официальном сайте объявил, что нападающий проходит лечение в Германии.

«У нападающего диагностированы серьезные проблемы со здоровьем.

В настоящий момент он проходит лечение в Германии и может пропустить следующий сезон.

Иван, верим, что ты справишься с болезнью и вернешься на лед. Стойкости и сил!» – говорится в сообщении .

Лимфома Ходжкина – это злокачественное заболевание лимфоидной ткани.

Еще один большой русский талант серьезно болен. У 18-летнего игрока «Авангарда», вероятно, лимфома Ходжкина