Вице-президент «Металлурга»: «Североамериканские легионеры тренируются, готовятся с нами»

сообщил, что не хотел уходить из «Металлурга».

Ранее клуб расторг контракт с финским вратарем по соглашению сторон.

«Как и все финские специалисты покидают , та же ситуация и с ним. Желания у Юхо уходить не было. Что произошло, я не знаю, в голову никому не залезу, чужую переписку не прочитаю. Он сказал, что такие обстоятельства, что он вынужден лететь домой.

Североамериканским легионерам в голову не залезал, но они тренируются, готовятся с нами», – сказал вице-президент .

Метсола, Ларсен, Хартикайнен и Маннинен покинут «Салават Юлаев». Уфимцы останутся без легионеров («Чемпионат»)