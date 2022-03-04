Вице-президент «Металлурга»: «Североамериканские легионеры тренируются, готовятся с нами»

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Сергей Ласьков сообщил, что Юхо Олкинуора не хотел уходить из «Металлурга».

Ранее клуб расторг контракт с финским вратарем по соглашению сторон.

«Как и все финские специалисты покидают КХЛ, та же ситуация и с ним. Желания у Юхо уходить не было. Что произошло, я не знаю, в голову никому не залезу, чужую переписку не прочитаю. Он сказал, что такие обстоятельства, что он вынужден лететь домой.

Североамериканским легионерам в голову не залезал, но они тренируются, готовятся с нами», – сказал вице-президент «Металлурга»

Метсола, Ларсен, Хартикайнен и Маннинен покинут «Салават Юлаев». Уфимцы останутся без легионеров («Чемпионат»)

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