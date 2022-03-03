Гатиятулин о 2:1 с «Нефтехимиком»: «Трактор» рад победе. Весь матч шла упорная борьба»

остался доволен победой «Трактора» над (2:1).

Команды проводили вторую игру в рамках 1/8 финала Кубка Гагарина.

«Непростой матч, предполагали, что соперник будет готовиться. Рады победе. Весь матч шла упорная борьба.

Слова благодарности команде, самоотдача в каждом эпизоде и выполнение игрового задания – все это в целом принесло победу. Также наши болельщики нас поддерживают, за что им огромное спасибо.

[На матчи на выезде] особо настраиваться не надо. Все понимают, что идет плей-офф. Важно восстановиться как можно быстрее. В тренерском штабе разберем игру, и посмотрим, в чем нужно прибавить, и решим по составу», – сказал главный тренер .

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