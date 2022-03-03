ЦСКА поздравил Мишустина с 56-летием: «Успехов в непростой деятельности во благо российского государства»

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ЦСКА поздравил премьер-министра РФ Михаила Мишустина с 56-летием.

«Руководство, тренерский штаб, игроки и весь коллектив ХК ЦСКА поздравляют Михаила Владимировича с днем рождения!

Уважаемый Михаил Владимирович! От всего сердца желаем Вам крепкого армейского здоровья, семейного благополучия, реализации задуманных амбициозных идей и планов, успехов в вашей непростой, но важной деятельности во благо российского государства», – сказано в сообщении, адресованном бывшему члену наблюдательного совета ЦСКА.

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