Воробьев о 6:2 с «Барысом»: «Металлург» заслужил хорошую победу. Много силовых приемов, активная игра»

назвал заслуженной победу «Металлурга» над (6:2) в Кубке Гагарина.

– Хорошее, боевое начало. Много силовых приемов, активно [сыграли]. Мы это хотели видеть от ребят.

Большинство хорошо сработало сегодня, Вася [Кошечкин] здорово сыграл. Заслужили сегодня хорошую победу.

– Почему Виделля оставили вне заявки?

– Во-первых, выздоровел. Будем думать от игры к игре. Посчитали, что для команды сейчас будет так лучше. Сейчас не время думать о персоналиях, а [время] думать о том, что нужно для победы.

– Как он сыграл?

– Быстроты ему не хватало. Он у нас такой определяющий игрок, центр. Рады его возвращению, – сказал главный тренер .