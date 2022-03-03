Воробьев о 6:2 с «Барысом»: «Металлург» заслужил хорошую победу. Много силовых приемов, активная игра»

Теги Металлург Мг Илья Воробьев Василий Кошечкин КХЛ Барыс Кубок Гагарина Линус Виделль Филипп Майе Хоккей

Илья Воробьев назвал заслуженной победу «Металлурга» над «Барысом» (6:2) в Кубке Гагарина.

– Хорошее, боевое начало. Много силовых приемов, активно [сыграли]. Мы это хотели видеть от ребят.

Большинство хорошо сработало сегодня, Вася [Кошечкин] здорово сыграл. Заслужили сегодня хорошую победу.

– Почему Виделля оставили вне заявки?

– Во-первых, Фил Майе выздоровел. Будем думать от игры к игре. Посчитали, что для команды сейчас будет так лучше. Сейчас не время думать о персоналиях, а [время] думать о том, что нужно для победы.

– Как он сыграл?

– Быстроты ему не хватало. Он у нас такой определяющий игрок, центр. Рады его возвращению, – сказал главный тренер «Металлурга».

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