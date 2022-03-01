Ротенберг о минском «Динамо»: «Канадский тренер, система игры похожа на сборную. Сильный вратарь, следили за ним в сборной Словакии»

Роман Ротенберг поделился ожиданиями перед серией с минским «Динамо» в плей-офф КХЛ.
– В чем сильные и слабые стороны «Динамо»?
– Это сильная команда. Канадский тренер (Крэйг Вудкрофт – прим. Sports.ru), система игры похожа на канадскую сборную. Играют активно, хорошие исполнители, игроки высокого уровня.
Сильный вратарь (Патрик Рыбар – прим. Sports.ru), следили за его игрой в сборной Словакии на Олимпиаде. Мы готовы, отрабатывали свою систему, отталкиваемся от своей игры.
– Хорошо ли то, что СКА, если пройдет минское «Динамо», уже знает своего следующего соперника?
– Мы готовимся к каждой следующей игре, ближайший матч – самое важное. О другом не думаем.
– Чего в целом ждете от серии с «Динамо»?
– Прошлогодняя серия – хороший опыт.
Плюс мы сыграли два матча в этом регулярном чемпионате. Это сильный соперник, ждем яркого хоккея, игры на пределе от всех, – заявил главный тренер СКА.
Казань против чемпиона, Минск против сына миллиардера, Никитин против бывших. КХЛ наконец-то вернулась