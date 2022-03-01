Ротенберг о минском «Динамо»: «Канадский тренер, система игры похожа на сборную. Сильный вратарь, следили за ним в сборной Словакии»

поделился ожиданиями перед серией с минским «Динамо» в плей-офф .

– В чем сильные и слабые стороны «Динамо»?

– Это сильная команда. Канадский тренер ( – прим. Sports.ru), система игры похожа на канадскую сборную. Играют активно, хорошие исполнители, игроки высокого уровня.

Сильный вратарь (Патрик Рыбар – прим. Sports.ru), следили за его игрой в сборной Словакии на Олимпиаде. Мы готовы, отрабатывали свою систему, отталкиваемся от своей игры.

– Хорошо ли то, что СКА, если пройдет минское «Динамо», уже знает своего следующего соперника?

– Мы готовимся к каждой следующей игре, ближайший матч – самое важное. О другом не думаем.

– Чего в целом ждете от серии с «Динамо»?

– Прошлогодняя серия – хороший опыт.

Плюс мы сыграли два матча в этом регулярном чемпионате. Это сильный соперник, ждем яркого хоккея, игры на пределе от всех, – заявил главный тренер .

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