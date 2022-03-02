Ларсен может покинуть «Салават Юлаев»

Защитник Филип Ларсен может покинуть . Об этом сообщил Артур Хайруллин.

Сегодня, 2 марта, «Салават» проведет первый матч первого раунда плей-офф против «Сибири». Начало – в 17:00 по московскому времени.

Ларсен вошел в состав команды на игру.

Ранее стало известно, что расположение клуб покинул нападающий Маркус Гранлунд.

«Ларсен пока в составе, но настрой у него такой же, как у Гранлунда.

В любом случае легионеры у «Салавата» очень нервничают», – написал журналист «Спорт-Экспресса».

Маркус Гранлунд: «Не хочу ничего комментировать. Но я уехал из Уфы»

Гранлунд покинул «Салават». Другие легионеры обсуждали отъезд с руководством, но пока остаются («Чемпионат»)