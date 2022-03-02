Защитник Филип Ларсен может покинуть «Салават Юлаев». Об этом сообщил Артур Хайруллин.
Сегодня, 2 марта, «Салават» проведет первый матч первого раунда плей-офф против «Сибири». Начало – в 17:00 по московскому времени.
Ларсен вошел в состав команды на игру.
Ранее стало известно, что расположение клуб покинул нападающий Маркус Гранлунд.
«Ларсен пока в составе, но настрой у него такой же, как у Гранлунда.
В любом случае легионеры у «Салавата» очень нервничают», – написал журналист «Спорт-Экспресса».
Маркус Гранлунд: «Не хочу ничего комментировать. Но я уехал из Уфы»
Гранлунд покинул «Салават». Другие легионеры обсуждали отъезд с руководством, но пока остаются («Чемпионат»)