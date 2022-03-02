Родион Амиров: «Салават», алга! Надеюсь, в скором времени мы вместе поднимем Кубок Гагарина над головой»

Родион Амиров пожелал «Салавату Юлаеву» победы в розыгрыше Кубка Гагарина.
Сегодня, 2 марта, команда проведет первый матч первого раунда плей-офф против «Сибири». Начало – в 17:00 по московскому времени.
«Спасибо за вашу поддержку. Я очень тронут.
Сейчас я нахожусь очень далеко от вас, но сердцем я всегда с вами.
Сегодня первая игра плей-офф, поэтому я хотел бы пожелать своим братишкам, команде «Салават Юлаев», только победы.
Надеюсь, что в скором времени я приеду, и мы вместе поднимем Кубок Гагарина над головой. Я буду за вас очень болеть, переживать.
Вместе мы победим. «Салават», алга («вперед» в переводе с башкирского – прим. Sports.ru)!» – сказал Амиров.
Ранее стало известно, что у Амирова обнаружена опухоль головного мозга. 28 января ему был поставлен официальный диагноз. Он лечится в Германии и намерен вернуться в профессиональный хоккей.
20-летний игрок выступает в КХЛ за «Салават Юлаев» на правах аренды из «Торонто».
Игроки «Салавата» выйдут на раскатку в свитерах с фамилией Амирова