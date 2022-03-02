Родион Амиров: «Салават», алга! Надеюсь, в скором времени мы вместе поднимем Кубок Гагарина над головой»

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Родион Амиров пожелал «Салавату Юлаеву» победы в розыгрыше Кубка Гагарина.

Сегодня, 2 марта, команда проведет первый матч первого раунда плей-офф против «Сибири». Начало – в 17:00 по московскому времени.

«Спасибо за вашу поддержку. Я очень тронут.

Сейчас я нахожусь очень далеко от вас, но сердцем я всегда с вами.

Сегодня первая игра плей-офф, поэтому я хотел бы пожелать своим братишкам, команде «Салават Юлаев», только победы.

Надеюсь, что в скором времени я приеду, и мы вместе поднимем Кубок Гагарина над головой. Я буду за вас очень болеть, переживать.

Вместе мы победим. «Салават», алга («вперед» в переводе с башкирского – прим. Sports.ru)!» – сказал Амиров.

Ранее стало известно, что у Амирова обнаружена опухоль головного мозга. 28 января ему был поставлен официальный диагноз. Он лечится в Германии и намерен вернуться в профессиональный хоккей.

20-летний игрок выступает в КХЛ за «Салават Юлаев» на правах аренды из «Торонто».

Игроки «Салавата» выйдут на раскатку в свитерах с фамилией Амирова

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