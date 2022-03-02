Степан Санников: «Плей-офф – лакмусовая бумажка сезона. И чем дальше забираешься, тем интереснее становится»

считает плей-офф лакмусовой бумажкой сезона.

Сегодня, 2 марта, «Салават» проведет первый матч первого раунда плей-офф против «Сибири». Начало – в 17:00 по московскому времени.

– и «Сибирь» единственный раз встречались в плей-офф в сезоне-2010/11, и тогда вы выступали за новосибирцев. Помните ту серию?

– Это была моя первая серия. В Уфе собрали много хороших игроков со всей лиги. Были очень сложные игры. Здесь я забил свой первый гол в плей-офф во второй игре.

набрасывал на ворота, я хотел принять, но шайба от клюшки залетела под перекладину (улыбается). Был радостный момент. Но серию мы проиграли 0-4, без шансов.

Тогда и сейчас я по-разному смотрел на хоккей. Тогда я только начинал, сейчас уже поиграл. Сейчас по-другому готовишься к играм плей-офф, все намного серьезнее. Плей-офф – это лакмусовая бумажка всего сезона. И чем дальше забираешься, тем интереснее становится.

– Похожа ли нынешняя «Сибирь» на ту, с которой вы противостояли «юлаевцам» в 2011 году?

– В тот год у «Сибири» тоже была хорошая команда. Мы попали на серьезного соперника и ничего не смогли противопоставить. Старались, работали, но ничего не получилось. Нынешняя «Сибирь» – хорошая команда с хорошим вратарем, хорошо играют в обороне. У них есть сильная сторона – оборона, и они кусачие.

– Какой хоккей ждать болельщикам в предстоящей серии «юлаевцев» с новосибирцами?

– Главное – больше играть с шайбой, дорожить ей, принимать правильные решения даже в чужой зоне. Потому что при потере очень сильно обрежешься, а у хорошие контратаки, которые сильно могут уколоть, – сказал нападающий «Салавата Юлаева».