Мартинук об отношении Свечникова к ситуации на Украине: «Это его волнует. Если его заставят переживать, 23 брата заступятся за него»

Джордан Мартинук выразил поддержку Андрею Свечникову на фоне ситуации на Украине.

«Если кто-то заставит его переживать, у него есть 23 брата в команде, которые заступятся за него. Это уникальная ситуация, безусловно.

Но Свеч не может контролировать ее. Это просто не в его руках. Его хочется поддержать, потому что мы видим пример других игроков, которых критикуют.

Он из России, но эта ситуация совершенно вне его контроля. Когда в хоккее начинается разговор о политике, парням сложно иметь к этому отношение, потому что это вне их контроля. Мы поддержим его настолько, насколько это возможно.

Он старше своих лет. Он понимает, что происходит. Я не знаю, как он к этому относится и как это воспринимает, но думаю, что это его волнует.

Я не из России и не знаю, что там происходит, я не из Украины.

Я просто не хочу, чтобы Свеч подвергался повышенному вниманию, потому что эта ситуация находится вне контроля», – заявил нападающий «Каролины».