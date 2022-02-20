Род Бринд’Амор: «За последние год-полтора Свечников возмужал, стал опытнее и мудрее»

Главный тренер «Каролины» считает, что стал опытнее и мудрее.

прокомментировал результативный отрезок российского нападающего. В последних 4 матчах на его счету 8 (5+3) очков.

«Это забавно. До этого были отрезки, когда Андрей так же упорно работал и создавал моменты, но шайба не шла в ворота. А теперь все осталось по-прежнему, но зато удача повернулась к нему лицом.

Вообще за последние год-полтора мы видим, как он возмужал, стал опытнее и мудрее. Не хочу сказать, что он старый, потому что это не так, но он уже немало поиграл в этой лиге и окончательно понял, что тут к чему», – сказал Бринд’Амор.

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