Сергей Калинин: «Знали, как «Нефтехимик» будет играть, ничего не поменялось с сезоном»

считает, что «Трактору» надо играть хладнокровнее в серии с .

В первом матче первого раунда плей-офф клуб из Челябинска одержал победу со счетом 4:3.

«Тяжело было, давно не играли. В товарищеских матчах играли не в полную силу, сейчас идет рубилово. Тяжело входили и мы, и соперник, поэтому первый период получился таким.

В принципе вся игра складывалась непросто. Знали, как «Нефтехимик» будет играть, ничего не поменялось с сезоном. Большинство? Достаточно долгое время посвятили этому компоненту, потому что это один из важных факторов в плей-офф. Меньшинство также разбирали.

Давно не играли, желание было большое. Где-то специально пытались найти силовой прием, а надо играть спокойнее, хладнокровнее. Терпение – один из ключевых факторов в плей-офф.

Я думаю, что это будет тяжелая серия. Неизвестно, как она будет складываться. К каждой игре надо подходить максимально готовыми и сконцентрированными, терпеть, играть на характере. «Нефтехимик» – неуступчивая команда, и мы будем играть так же. У нас нет причины отступать», – сказал нападающий .