«Ак Барс» представил новый логотип. Клуб меняет эмблему впервые с 1995 года, на груди свитеров останется герб Татарстана

представил новый логотип.

Клуб меняет эмблему впервые с 1995 года. Этот сезон «Ак Барс» завершит с нынешним логотипом.

Новая эмблема – изображение белого барса на щите в виде тюльпана, одного из главных символов Татарстана.

Новый логотип выполнен в традиционных клубных цветах – зеленый, белый, красный – с дополнением серого оттенка, соответствующего природному окрасу снежных барсов.

Вместе с основной эмблемой клуб вводит альтернативную – в виде лапы, повторяющей форму тюльпана. Она же отсылает к короне мифического дракона Зиланта на гербе Казани.

При этом «Ак Барс» продолжит выступать с гербом Татарстана на груди. Новый логотип разместят на плечах свитеров хоккеистов.

Изображения: блог «Ак Барса» на Sports.ru

«Ак Барс» представил новый лого (впервые за 27 лет!) – с ним он будет играть в следующем сезоне. С прежним очень изящно прощаются