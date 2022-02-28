Артем Батрак: «Комментировал несколько матчей «Вашингтона» и думал: «Серьезно? Эта команда играет вот так?». Овечкин был лучшим при этом»

Артем Батрак выразил мнение, что выходит на лед не играть, а мучиться.

– Вторая половина сезона складывается для Овечкина не так ярко, как первая. Может ли спад капитана «Вашингтона» повлиять на перспективы «Кэпиталс» в плей-офф?

– Да, безусловно. «Вашингтон» в целом плох. Особенно он был плох в январе.

Я комментировал несколько матчей «Кэпиталс» и думал про себя: «Серьезно? Эта команда играет вот так?» Они не играли, а выходили на лед и мучились.

При этом был лучшим в составе «Вашингтона». И если еще и у него не пойдет игра, то в плей-офф будет совсем беда.

«Кэпиталс» выглядят очень тяжелыми. Не знаю, с чем именно связан спад Александра, но сейчас тот самый случай, когда он может и должен тащить свою команду, – заявил комментатор.