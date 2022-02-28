заявил, что хоккейные федерации действуют против России самыми грубыми средствами.

Ранее появилась информация о том, что Россия не будет участвовать на ЧМ-2022. Также у страны отберут право на проведение МЧМ-2022 в Новосибирске и Омске и ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

«Нам объявили войну. Против нас действуют самыми грубыми средствами.

Не помню, чтобы финны, шведы и еще кто-то выступали за отстранение сборной США до турниров, когда Штаты явно вторгались в другие страны. Тогда все будто бы было нормально, а сейчас…

Спорт должен быть вне политики, о чем говорили представители самых демократических стран в мире.

К очень много вопросов. Сложно сказать, как вести себя в данной ситуации, ведь что бы мы ни делали, решения все равно будут против нас.

Другие страны просто не хотят нас слышать и ждут, чтобы мы играли под их дудку. Но мы этого делать не станем.

Наверное, можно постараться решить проблему через международные инстанции, хотя сложно рассчитывать на положительный итог», – заявил заслуженный тренер России.

Санкции пришли в хоккей: сборная не едет на чемпионаты мира (взрослый и молодежный), турниры 2023-го тоже забирают